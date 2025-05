Metropolitana verde Milano cane in fuga nelle gallerie della M2 | macchinista lancia l’allarme circolazione interrotta

Milano, 29 maggio 2025 – Un’avventura straordinaria nella routine della M2: un cane in fuga ha bloccato la circolazione! Il macchinista ha lanciato l’allerta, fermando i treni per proteggere il piccolo randagio. Questo episodio non solo evidenzia la sensibilità dei lavoratori nei confronti degli animali, ma ci ricorda anche l'importanza di vivere una città più attenta e ai bisogni di tutti, umani e non. Chissà quali altre storie possono nascondersi sotto

Milano, 29 maggio 2025 – Disagi nella serata di oggi sulla linea M2 (la “verde”) della metropolitana di Milano. La circolazione è stata sospesa su una parte della linea Atm perché un macchinista si è accorto della presenza di un cane di piccola taglia in una galleria, all'altezza della fermata di Porta Genova. Quando ha visto l'animale il macchinista ha subito allertato la Sala Operativa di Atm. Il personale della security è quindi intervenuto sul posto e la circolazione dei treni è stata rallentata per sicurezza. Nel frattempo il cane era però corso lungo i binari per due fermate, fino ad arrivare a quella di Famagosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metropolitana verde Milano, cane in fuga nelle gallerie della M2: macchinista lancia l’allarme, circolazione interrotta

