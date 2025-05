Metropolitana verde Milano cane in fuga nelle gallerie della M1 | macchinista lancia l’allarme circolazione interrotta

Disagi sulla metropolitana verde di Milano (M2) il 29 maggio 2025, dopo che un cane in fuga è stato trovato nelle gallerie vicino a Porta Genova. La circolazione è stata temporaneamente interrotta dall'ATM per permettere il soccorso e la sicurezza dei passeggeri.

Milano, 29 maggio 2025 – Disagi nella serata di oggi sulla linea M2 (la “verde”) della metropolitana di Milano. La circolazione è stata sospesa su una parte della linea Atm perché un macchinista si è accorto della presenza di un cane di piccola taglia in una galleria, all'altezza della fermata di Porta Genova. Quando ha visto l'animale il macchinista ha subito allertato la Sala Operativa di Atm. Il personale della security è quindi intervenuto sul posto e la circolazione dei treni è stata rallentata per sicurezza. Nel frattempo il cane era però corso lungo i binari per due fermate, fino ad arrivare a quella di Famagosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it