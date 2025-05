Metromare | writer imbrattano treno e lo mettono fuori servizio

Nella notte, un treno della linea Metromare è stato vandalizzato dai writer, che hanno ricoperto completamente il convoglio MA 200 con graffiti, rendendolo temporaneamente fuori servizio. Questo episodio di imbrattamento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il rispetto delle infrastrutture pubbliche.

Un treno della linea Metromare interamente ricoperto di graffiti. Un raid compiuto da writer che, nella notte, hanno messo la propria "firma" su un convoglio MA 200 con livrea Cotral. Il mezzo era in sosta sul tronchino della stazione Cristoforo Colombo. Vandalizzato treno della Metromare. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Metromare: writer imbrattano treno e lo mettono fuori servizio

