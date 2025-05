metro italia inaugura deposito fsd 9000 mq a pontedera impianto fotovoltaico

Metro Italia inaugura un nuovo deposito FSD di 9.000 mq a Pontedera, potenziando la logistica per il settore horeca. L'impianto, dotato di un innovativo impianto fotovoltaico, rafforza la presenza dell'azienda lungo la direttrice Fi-Pi-Li, migliorando l'efficienza e la sostenibilità delle consegne.

Metro Italia ha inaugurato una nuova struttura a Pontedera (Pisa), ampliando il proprio network nel settore horeca. Il terzo deposito dedicato al canale Food Service Distribution (FSD) si inserisce in un polo logistico di 26.000 mq lungo la direttrice Fi-Pi-Li, realizzato da Logistic Capital Partners, azienda specializzata in investimenti e gestione di asset logistici. Una . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it