Metrò del Mare | pubblicato il bando collegamenti marittimi potenziati

Scopri il nuovo bando pubblicato dalla Regione Campania, tramite Acamir, per il potenziamento dei collegamenti marittimi dal 2025 al 2028, con servizi estivi da giugno a settembre. Tra le rotte interessate, la linea A1 Salerno – Costa d’Amalfi garantisce collegamenti efficaci e sostenibili tra le principali località, migliorando mobilità e turismo nel territorio.

