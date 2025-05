Meteo primo weekend quasi estivo anche nel Catanese

Il primo weekend pronto a sorprendere con clima quasi estivo, anche nel catanese, grazie all'espansione dell'anticiclone che garantirà stabilità e bel tempo sulla Sicilia durante il Ponte del 2 giugno. Previsioni segnano giornate soleggiate, ideali per trascorrere il fine settimana all'aperto, con poche, lievi eccezioni descritte dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo.com.

L’anticiclone è in fase di espansione e ci terrà compagnia per tutto i Ponte del 2 giugno, favorendo condizioni di stabilità e bel tempo sulla Sicilia, con clima estivo. "Gli unici disturbi - spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com - se così possono essere chiamati, saranno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Meteo, primo weekend quasi estivo anche nel Catanese

