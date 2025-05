Meteo Ponte del 2 giugno | temperature oltre i 30C ma tornano i temporali

Previsioni meteo per il ponte del 2 giugno: mentre il sole e le temperature oltre i 30°C continuano a regnare grazie all'anticiclone in rinforzo, nel fine settimana tornano alcuni temporali, portando un po’ di frescura. Scopri le previsioni per Novarese e VCO e preparati al meglio per le giornate di festa.

Proseguono sole e caldo, con anticiclone in rinforzo, ma sul finire del ponte del 2 giugno tornano alcuni temporali. Sono queste le previsioni dei prossimi giorni per novarese e Vco. "L’anticiclone continua a rinforzare e sul Piemonte prosegue la sequenza di giornate stabili e in prevalenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Meteo Ponte del 2 giugno: temperature oltre i 30°C, ma tornano i temporali

