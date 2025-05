Meteo ponte del 2 giugno sempre più caldo | sale lo Stress Index

Il meteo del ponte del 2 giugno si fa sempre più caldo mentre sale lo stress index, segnale di un’estate che si avvicina rapidamente. Nonostante sembri in ritardo, l’arrivo della stagione calda porta con sé condizioni meteorologiche sempre più intense e traffico in aumento, rendendo importante monitorare gli aggiornamenti climatici.

(Adnkronos) – Alla fine arriva l’Estate, sembra in ritardo ma non lo è. Siamo ancora in Primavera e, in questo periodo, avvengono gli ultimi scontri tra l’aria fredda polare e i primi caldi nordafricani. Anche nelle prossime ore, un fronte, collegato ad un ciclone scandinavo, provocherà qualche rovescio sulle adriatiche e sul Sud peninsulare, accompagnato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

