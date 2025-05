Meteo ponte 2 giugno 2025 caldo e tempo da mare? Le previsioni dell’esperto per il weekend

Previsioni meteo ponte 2 giugno 2025: caldo e tempo ideale per il mare in Emilia-Romagna secondo gli esperti. Le previsioni di Luca Lombroso suggeriscono giornate soleggiate eTemperature elevate, perfette per gite, vacanze e le prime giornate di mare durante il lungo weekend.

Bologna, 29 maggio 2025 – Il ponte del 2 giugno è in arrivo e con lui, in Emilia-Romagna, anche caldo e sole: il weekend sembra quindi perfetto per gite fuoriporta, vacanze e perfino per passare le prime giornate di mare. A commentare la situazione c’è Luca Lombroso, meteorologo Ampro e divulgatore ambientale. Lombroso, come sarà il meteo in questo ponte lungo? “Finalmente, la situazione meteorologica si presenta favorevole per gite, vacanze brevi e attività all’aperto. Dopo una fine di maggio fresco e movimentata da temporali e instabilità, l’alta pressione tornerà protagonista, portando condizioni generalmente stabili e soleggiate su tutta l’Emilia-Romagna”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meteo ponte 2 giugno 2025, caldo e tempo da mare? Le previsioni dell’esperto per il weekend

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio - A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo: Ponte del 2 Giugno, ecco dove ci sarà un caldissimo Sole e dove invece pioverà; Meteo, Ponte del 2 giugno con anticipo d'estate: ecco dove. Le previsioni; Meteo per il Ponte del 2 giugno: cosa ci dobbiamo aspettare? Le tendenze; Meteo Ponte del 2 giugno: cambia tutto, gli ultimi aggiornamenti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno 2025, estate quasi ovunque ma anche temporali: ecco dove - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Scrive msn.com

Previsioni meteo ponte 2 giugno. Anticiclone africano e estate quasi ovunque, ma ci saranno anche temporali: ecco dove - Previsioni meteo ponte 2 giugno. Il promontorio di alta pressione di matrice nord africana che inizierà a rimontare sull'Italia dopo le ultime note instabili dei prossimi due giorni, spiega 3B Meteo, ... 🔗Secondo msn.com

Meteo, ponte del 2 giugno con caldo africano e temperature sopra i 30 gradi, a causa dell'anticiclone in arrivo sull'Italia - Per il weekend lungo della Festa della Repubblica è previsto tempo stabile e temperature in rialzo su gran parte del Paese: sono attesi valori localmente anche superiori ai +30 gradi ... 🔗msn.com scrive

Meteo fino 10 giugno. Piogge, Ponte 2 giugno, il caldo africano