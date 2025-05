Meteo lungo weekend 2 giugno | caldo africano e temporali ecco cosa aspettarsi in Italia e nelle principali città

Previsioni meteo per il lungo weekend del 2 giugno 2025: attesi un caldo africano con temperature in aumento su tutta Italia, accompagnato da temporali, soprattutto al Nord e nelle zone interne. Scopri cosa aspettarti dalle principali città durante questa Festa della Repubblica.

Il lungo ponte del 2 giugno 2025, Festa della Repubblica Italiana, sarà caratterizzato da un assaggio di estate con temperature in deciso aumento su gran parte del Paese grazie all'arrivo dell'anticiclone africano. Tuttavia, non mancheranno temporali soprattutto al Nord e su alcune zone interne, con un clima che si preannuncia caldo ma a tratti instabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni suddivise per macroaree e i principali capoluoghi di regione. Nord Italia. Il Nord Italia si prepara a un weekend di clima caldo e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano soprattutto sulle Alpi, Prealpi e alto Piemonte.

