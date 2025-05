Meteo Liguria sole e mare calmo per il ponte del 2 giugno

Per il ponte del 2 giugno, la Liguria si prepara a offrire giornate di sole e mare calmo, ideali per praticare sport acquatici e trascorrere momenti di relax sulla spiaggia. Secondo gli esperti di 3bmeteo, l'alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate, rendendo questa occasione perfetta per trascorrere il fine settimana all'aperto.

Nei prossimi giorni, in occasione del ponte del 2 giugno, la Liguria sarà interessata da condizioni meteo stabili e generalmente soleggiate, grazie alla rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo, come spiega la meteorologa Lucia Drago Pitura di 3bmeteo. Il ritorno dell'anticiclone garantirà

