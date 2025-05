Meteo le previsioni in Campania per giovedì 29 maggio 2025

Scopri le previsioni meteo in Campania per giovedì 29 maggio 2025, con dettagli su temperature e precipitazioni nelle principali località. Leggi le tendenze del tempo per pianificare al meglio la tua giornata nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 29 maggio 2025. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2964m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 2mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 29 maggio 2025

