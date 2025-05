Meteo a Roma | le previsioni per il ponte del 2 giugno

Previsioni meteo a Roma per il ponte del 2 giugno: si prevede un clima soleggiato con temperature in aumento, perfetto per spendere le giornate all'aperto. Secondo il meteorologo Francesco Del Francia di 3Bmeteo, il centro-sud dell’Italia, compresa Roma e il Lazio, offriranno un clima stabile e favorevole alla festa della Repubblica 2025.

Bel tempo con temperature in aumento. Sono le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il prossimo ponte del 2 giugno, con la festa della Repubblica che cadrà in questo 2025 di lunedì. Come prevede il meteorologo di 3Bmeteo Francesco Del Francia, sull'Italia e in particolare sul centro-sud della. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Meteo a Roma: le previsioni per il ponte del 2 giugno

LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Roma 2025 in DIRETTA: verso un ritardo anche oggi. E occhio al meteo… - Benvenuti alla diretta live dell'ATP Roma 2025! Oggi seguiamo il terzo set tra Alcaraz e Khachanov, con Paolini-Shnaider e Sinner-Cerundolo in arrivo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Meteo Roma Previsioni Ponte Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Previsioni meteo Roma: ancora qualche temporale poi da mercoledì scoppia l'estate con 30 gradi; Caldo e clima estivo per il Ponte del 2 giugno: le previsioni meteo su Roma e Lazio; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caldo e clima estivo per il Ponte del 2 giugno: le previsioni meteo su Roma e Lazio - Il 2 giugno è lunedì, il weekend parta da fine maggio. Da sabato 30 si attendono cielo sereno, sole e caldo e temperature estive ... 🔗fanpage.it scrive

Meteo, le previsioni per il ponte del 2 giugno: anticiclone alla riscossa, temperature fino a 30 gradi ma pericolo temporali e grandine. Ecco dove - Meteo, le previsioni per il weekend con il ponte del 2 giugno alle porte. Come sarà il tempo da venerdì a lunedì prossimo che sarà una giornata festiva. 🔗Come scrive msn.com

Meteo, arrivata l’estate: il ponte del 2 giugno caldo e soleggiato - ROMA – E’ arrivata l’estate e il ponte del 2 giugno sarà caldo e soleggiato. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando l’espansione dell’Anticiclone delle Azz ... 🔗Secondo msn.com