Metà delle vendite Nissan in Italia con Micra ora 100% elettrica

In Italia, la Nissan Micra rappresenta quasi la metà delle vendite del marchio, attestandosi come uno dei modelli più iconici, insieme al Qashqai. Ora, con la versione 100% elettrica, la Micra continua a conquistare i clienti grazie al suo design ispirato e alla guida sostenibile. Scopri come questa city car sta ridefinendo il mercato delle auto elettriche nel nostro Paese.

ROMA (ITALPRESS) – "Nissan vuol dire Micra in Italia: quasi la metà delle vendite Nissan realizzate dal lancio di Micra ad oggi sono fatte da Micra, è uno dei modelli più emblematici insieme al Qashqai. Micra ripercorre questi tre connotati oggi con un design molto ispirato alla terza generazione, soprattutto nella parte anteriore, e con un piacere di guida e una tecnologia che oggi si rivolgono al cliente che ha delle perplessità sul 100% elettrico, perplessità che hanno a che vedere con l'autonomia e l'esperienza di ricarica". Lo ha detto Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia.