Messina carica il motorino elettrico collegato nella sala d’attesa del pronto soccorso denunciato

Un episodio sorprendente al Policlinico G. Martino di Messina ha visto un proprietario di un motorino elettrico denunciare un gesto sconcertante: caricare il veicolo all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso. Scopri di più su questa vicenda insolita e altre notizie di cronaca e attualità, iscrivendoti a DayItalianeNews.

Un gesto sconcertante al Policlinico G. Martino. Quando la batteria del motorino elettrico si scarica, la soluzione più logica è cercare una colonnina di ricarica, rifornirsi a casa o magari da un amico. Ma a Messina, qualcuno ha pensato bene di fare diversamente: ha parcheggiato il proprio mezzo direttamente nella sala d'attesa del pronto soccorso del Policlinico G. Martino e lo ha collegato alla presa elettrica dell'ospedale. L'intervento immediato dell'azienda ospedaliera. La direzione dell'ospedale è intervenuta tempestivamente, come si legge in una nota ufficiale: "Non appena riscontrata tale violazione, l'azienda ha subito provveduto a farlo rimuovere.

Ricarica il motorino elettrico nella sala d'attesa del Pronto soccorso a Messina: "Segno di inciviltà" - Ricaricare il motorino elettrico nella sala d'attesa del pronto soccorso a Messina è un comportamento irresponsabile e un segno di inciviltà, come mostrato dai recenti episodi al Policlinico 'G.

