Un episodio di messaggi vocali offensivi inviati a Riccardo Manservisi, risarcito in sede giudiziaria, evidenzia l'importanza di rispettare i limiti del linguaggio nelle comunicazioni digitali. La recente pronuncia del Giudice di Pace di Ferrara sottolinea come le parole possano avere conseguenze legali, anche in ambito personale e professionale.

Un episodio di comunicazione digitale degenerata nei toni ha recentemente trovato un punto fermo in sede giudiziaria, offrendo un’importante riflessione sui limiti del linguaggio nelle relazioni personali e professionali. Una recente pronuncia del Giudice di Pace di Ferrara ha riconosciuto a Riccardo Manservisi (nella foto), direttore artistico del Cento Carnevale d’Europa, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in forza di offese rivoltegli tramite messaggi vocali via chat da parte di un noto imprenditore centese. I fatti risalgono al maggio 2022, a seguito dell’edizione estiva del carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Messaggi vocali offensivi, Manservisi risarcito

“Messaggi vocali di Paola Cappa? Smentisce i racconti della sorella Stefania” - Messaggi vocali di Paola Cappa smentiscono i racconti di sua sorella Stefania nel contesto del caso Garlasco, in cui si indaga sull'omicidio di Chiara Poggi. 🔗continua a leggere

