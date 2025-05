Meryl Streep rivela il suo vero nome | Meryl era un nome inventato da mio padre un nome che odiavo

Nel corso del Graham Norton Show del 2015, Meryl Streep ha condiviso la verità dietro il suo nome, confessando che "Meryl" era un nome inventato da suo padre che lei odiava. Un intervento affascinante e ricco di aneddoti, che ha svelato anche curiosità sui veri nomi di stelle come Nicole Kidman. Scopriamo insieme il significato e le storie personali dietro a questi famosi nomi del cinema.

Meryl Streep, nel corso di Graham Norton Show, ha raccontato la verità dietro al suo nome, insieme alla verità dietro al nome di Nicole Kidman. Nel 2015, durante una puntata memorabile del Graham Norton Show, Meryl Streep e Nicole Kidman hanno svelato i loro veri nomi, tra ironia e aneddoti familiari. Meryl ha raccontato l'origine del nome "Meryl", inventato dal padre, mentre Nicole ha rivelato di chiamarsi anche H?k?lani, come una baby-elefantessa hawaiana. Una puntata che unisce leggerezza, memoria e stranezze hollywoodiane. L'identità segreta di Meryl Streep Nel 2015, il divano rosso di The Graham Norton Show si è trasformato in un confessionale brillante e imprevedibile, ospitando un gruppo di donne straordinarie: due premi Oscar, Meryl Streep e Carey Mulligan (per promuovere Suffragette), Nicole Kidman, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Meryl Streep rivela il suo vero nome: "Meryl era un nome inventato da mio padre, un nome che odiavo"

