Merenda con spettacolo giallo

Vieni a vivere un pomeriggio divertente e misterioso con la nostra merenda con spettacolo giallo, giovedì 5 giugno alle 17 presso il ristorante OrtoRosso. Un’atmosfera magica con attori e burattini, dedicata ai bambini, per scoprire insieme chi ha rubato la tartaruga nel giardino di Teresa!

Giovedì 5 giugno alla 17 al ristorante OrtoRosso – Via Siria, 16 (Appio Latino) ci sarà la merenda con Giallo di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Si tratta di uno spettacolo giallo per bambini con attori e burattini dal titolo ”Chi ha rubato la tartaruga?”: nel giardino di Teresa è sparita. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Merenda con spettacolo giallo

