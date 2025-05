Mercoledì Jenna Ortega dopo il successo | Non ero una persona felice

Dopo il successo della serie Netflix "Mercoledì" diretta da Tim Burton, Jenna Ortega ha condiviso il suo difficile percorso personale e il rapporto complesso con la fama. In un'intervista a Harper's Bazaar, la giovane attrice apre il suo cuore sulla sfida di mantenere l'equilibrio tra celebrità e felicità.

La star della serie tv Netflix diretta da Tim Burton si è soffermata sul suo rapporto iniziale con la fama dopo l'exploit dello show. Jenna Ortega ha rilasciato una lunga intervista a Harper's Bazaar in cui ha confessato l'infelicità vissuta dopo il successo globale ottenuto con la serie di Tim Burton Mercoledì. La prima stagione è diventata la serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma di Netflix con ben 252,1 milioni di visualizzazioni. Un distacco enorme rispetto al secondo posto occupato da Stranger Things. L'infelicità di Jenna Ortega dopo Mercoledì Nonostante il riconoscimento globale di critica e pubblico, Jenna Ortega non stava vivendo un bel periodo:"Ad essere sincera, dopo la serie e cercando di capire tutto, ero una persona infelice.