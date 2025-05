Mercato San Severino campi estivi gratuiti per i bambini dai 6 ai 10 anni

Scopri i campi estivi gratuiti a Mercato San Severino dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni: due settimane di divertenti giochi, sport e attività ricreative tra fine giugno e inizio luglio 2025. Iscrizioni aperte dal 9 al 13 giugno, un’opportunità unica per divertirsi e socializzare in sicurezza!

Mercato San Severino – Due sessioni di giochi, sport ed attività ricreative – la prima dal 30 giugno al 4 luglio; la seconda dal 7 all’11 luglio – previste per l’edizione 2025 dei campi estivi riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni. La partecipazione è gratuita e, per accedervi, nella finestra temporale che va dal 9 al 13 giugno, sarà possibile presentare istanza su apposito modulo allegando la Certificazione ISEE necessaria a stilare la graduatoria finale in base al reddito familiare. Per ogni utile informazione relativa alle iscrizioni ci si può rivolgere all’Ufficio Politiche Sociali. « Il progetto è un ristoro per quei nuclei familiari maggiormente in difficoltà o che vivono un periodo transitorio di impedimento economico e che, pertanto, non sono nelle condizioni di poter assicurare una vacanza fuori ai propri figli – spiega il Sindaco Antonio Somma – Essere vicini a queste famiglie si traduce nel donare ai bambini un momento di svago, di serenità, di sana aggregazione e di divertimento in strutture accreditate e con attività ludico-ricreative organizzate in collaborazione con Associazioni del Terzo Settore, Cooperative, Fondazioni ». 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mercato San Severino, campi estivi gratuiti per i bambini dai 6 ai 10 anni

