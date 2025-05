Mercato Roma | dal rinnovo di Svilar alla permanenza di Dybala le trattative giallorosse

Il mercato della Roma si fa sempre più vivo, tra il rinnovo di Svilar e la permanenza di Dybala, le trattative giallorosse sono al centro dell’attenzione dei tifosi. In un’estate cruciale, la società lavora per rinforzare la squadra e mantenere elevato il livello di competitività, con l’obiettivo di tornare in Champions League.

Roma 29 maggio 2025 - Claudio Ranieri ha salutato e nonostante una seconda parte di stagione a ritmo scudetto, non è riuscito a riportare la Roma in Champions League. Per il terzo anno consecutivo la formazione giallorossa parteciperò alla Uefa Europa League. Una competizione da non sottovalutare, dove i capitolini potranno essere ancora protagonisti. Tutto questo però i capitolini dovranno farlo senza il tecnico romano in panchina, il quale ha confermato il proprio ritiro dopo questa ultima grande cavalcata con il club di cui è tifoso. A sostituirlo, con ogni probabilità, ci sarà Gian Piero Gasperini, i cui contatti con Ghisolfi e gli altri dirigenti romanisti sono sempre più serrati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: dal rinnovo di Svilar alla permanenza di Dybala, le trattative giallorosse

Roma senza Champions, il mercato spaventa i tifosi: Konè sacrificato? - La Roma affronta un momento cruciale: la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe influenzare profondamente il mercato estivo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Mercato Roma Rinnovo Svilar Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Svilar miglior portiere della Serie A e la Roma lavora al rinnovo; Calciomercato Roma, rinnovo Svilar: nuova offerta del club in arrivo. Trigoria smentisce la richiesta di cessione; Svilar ha chiesto la cessione? Da Trigoria fanno chiarezza; Roma, Svilar non ha ancora rinnovato. Il Napoli sulle tracce della rivelazione serba. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mercato Roma: dal rinnovo di Svilar alla permanenza di Dybala, le trattative giallorosse - Queste tutte le trattative già in corso in casa Roma. Situazioni rinnovi: si attende offerta decisiva per Svilar ... rinnovo automatico, ma quale futuro per l'argentino? Non c'è dubbio che ogni estate ... 🔗Lo riporta sport.quotidiano.net

?? Gyokeres-Juve, Frattesi in ?? e rinnovo Svilar: il mercato di oggi ?? | OneFootball - Non solo Osimhen, la Juventus per il post Vlahovic valuta un altro pezzo da 90. La Gazzetta dello Sport riporta infatti che la dirigenza bianconera starebbe valutando di affondare il colpo Gyokeres e ... 🔗Da onefootball.com

Svilar erede di Maignan: maxi scambio proposto alla Roma - Il portiere dei giallorossi può sostituire Maignan, ormai vicino all'addio: ecco come il Milan prova a realizzare l'affare Il Milan si prepara ad Maignan si avvicina all'addio al Milan, i rossoneri pu ... 🔗Segnala spaziomilan.it