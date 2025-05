Mercato Roma da Solet e Bijol al futuro di Dybala | Pasalic resta all’Atalanta

Il mercato di Roma si surriscalda tra trattative di Solet e Bijol e il futuro incerto di Dybala, mentre Pasalic resta all'Atalanta. Le giornate post campionato sono diventate un vero e proprio spettacolo di colpi di scena, con il valzer di panchine che sta sorprendendo tutto il calcio italiano.

Ci aspettavamo giornate post campionato bollenti, ma oggettivamente il tutto sta andando oltre ogni aspettativa. In Serie A un valzer di panchine impazzito che sta regalando un colpo di scena all’ora, un tema che riguarda anche una Roma pronta a chiudere per Gasperini, non la figura più apprezzata nella capitale ma un allenatore che ha di certo mostrato le sue qualità in questi 9 anni all’ Atalanta. Dopo l’incontro di oggi con Ghisolfi e Ranieri, si avvicina la firma che lo legherà ai giallorossi, e va da se che, con il suo arrivo, prenderà slancio il tema mercato. Tanta carne al fuoco, sia per quanto riguarda i giocatori già in rosa che per le nuove pedine che dovranno comporre il suo scacchiere, e da questo punto di vista una notizia c’è già: sebbene il Gasp desiderasse portarlo con se nella capitale, Mario Pasalic resta all’Atalanta, con il club bergamasco molto vicino al prolungamento di un contratto in scadenza fra un mesetto circa, segnala Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Sololaroma.it