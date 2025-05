mercato ortofrutticolo risposte agli operatori

Il mercato ortofrutticolo di Piediripa è al centro di attenzione tra gli operatori locali, che attendono ancora un riscontro ufficiale dal Comune di Macerata riguardo al progetto. La mancanza di risposta suscita domande e preoccupazioni sulla trasparenza e sul futuro del settore ortofrutticolo nella zona.

"Sono stato contattato da alcuni operatori del mercato ortofrutticolo di Piediripa, i quali mi hanno riferito di aver inviato una missiva al Comune di Macerata con la richiesta di un incontro per essere informati e ricevere chiarimenti sul progetto del Mercato ortofrutticolo. Ad oggi non hanno avuto risposta". Sono le parole di Mattia Orioli, coordinatore nazionale del Movimento Iniziativa Popolare, e provinciale per Base Popolare Marche, che continua. "Imprenditori e lavoratori – aggiunge –, pur avendo appreso con soddisfazione l’importante risultato raggiunto dal Comune con gli otto milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del mercato ortofrutticolo, attendono chiarimenti sull’itinere tecnico-gestionale, su come verrà gestita la fase dei lavori e garantito il proseguimento dell’attività degli stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it