Mercato Napoli spunta un nuovo nome per la difesa | arriva dalla Ligue 1

Il mercato del Napoli si anima con l'arrivo di un nuovo talento per la difesa, proveniente dalla Ligue 1 e pronto a affiancare Buongiorno nella retroguardia azzurra. Questo nome promette di rafforzare la squadra di Conte, in un progetto ambizioso per mantenere alte le ambizioni della società partenopea.

Si affiancherebbe a Buongiorno nella difesa azzurra: ecco chi è il nuovo nome associato al Napoli. Il mercato del Napoli non si ferma a De Bruyne e Jonathan David, Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis sono consapevoli che per convincere Antonio Conte a rimanere c'è bisogno di un progetto consistente e che possa soddisfare le richieste di un allenatore cin ambizioni alte. Il club non vuole farsi cogliere impreparato in vista della prossima stagione, nella quale gli impegneranno aumenteranno in modo considerevole. E allora si lavora sul mercato per portare in città una serie di innesti che possano contribuire alla costruzione di una rosa competitiva.

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

