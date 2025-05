Mercato Lazio | dubbio rinnovi senza l' Europa quale futuro per tre veterani?

Il mercato della Lazio nel Lazio si avvicina con l'incertezza sui rinnovi di tre veterani senza l’Europa, sollevando domande sul futuro della squadra. Con il finale di stagione sotto le aspettative, i tifosi attendono novità sul rinnovo dei giocatori chiave e sulle strategie di mercato per riaccendere l’entusiasmo.

Roma 29 maggio 2025 - Si attende di conoscere il futuro della panchina della Lazio, prima di cominciare a concentrare tutte le proprie energie sul mercato, ma i nodi di quest'ultimo cominciano a venire al pettine già oggi. Il finale di stagione è stato in netto calo e la classifica conclusiva è senza dubbio al di sotto delle aspettative. Per la prima volta da nove anni la Lazio non ha trovato alcuna qualificazione in Europa e in virtù di questo potrebbe operare anche scelte abbastanza drastiche in termini di rosa. Sarri in passato ha fatto tanto affidamento ai suoi giocatori più esperti, ma al suo ritorno, oltre agli addii della scorsa estate, potrebbe perderne altri tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: dubbio rinnovi senza l'Europa, quale futuro per tre veterani?

Taremi titolare in Inter-Lazio! Il discorso sul mercato cambia – TS - Mehdi Taremi si prepara a debuttare da titolare nell'attesissima sfida Inter-Lazio, conquistando la fiducia di Simone Inzaghi. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, dubbio rinnovo per Vecino: tre club si muovono per ingaggiarlo; Lazio e Romagnoli, la trattativa si complica: rinnovo in bilico; Lazio, ancora nessun rinnovo per Vecino: 3 club colgono l'occasione e puntano il centrocampista; Calciomercato Lazio, Durosinmi piace e vale 10 milioni: i dubbi sono di natura fisica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercato Lazio: dubbio rinnovi senza l'Europa, quale futuro per tre veterani? - Roma 29 maggio 2025 - Si attende di conoscere il futuro della panchina della Lazio, prima di cominciare a concentrare tutte le proprie energie sul mercato, ma i nodi di quest'ultimo cominciano a venir ... 🔗Secondo sport.quotidiano.net

Lazio, senza coppe rinnovi in bilico per tre big - Restano ancora irrisolte le questioni rinnovi in casa Lazio per Pedro, Vecino e Romagnoli. Senza i soldi delle coppe europee si complica la situazione economica. 🔗Segnala calciomercato.com

Rinnovi Lazio, Marusic chiede un ritocco sull’ingaggio ma la Lazio frena: intanto spunta la Fiorentina - La Lazio valuta la costruzione della difesa per la prossima stagione. Tra i rinnovi in dubbio ci sarebbe anche quello di Adam Marusic, che però potrebbe sfruttare una clausola presente all’interno del ... 🔗Come scrive msn.com

I PEGGIORI acquisti della Lazio dal 2000 ad oggi