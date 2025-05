Mercato Inter Marotta prepara il regalo a Inzaghi per convincerlo a restare | Bonny può non bastare occhio al colpo da 40 milioni in attacco!

L'Inter di Marotta sta cercando di convincere Inzaghi a rimanere con un regalo speciale e un colpo da 40 milioni in attacco, puntando a rinforzare la rosa per la prossima stagione. Tra acquisti già in cantiere come Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri sono pronti a sorprendere con mosse strategiche sul mercato.

Mercato Inter, Marotta prepara il regalo a Inzaghi per convincerlo a restare: attenzione al colpo da 40 milioni in attacco!. Gli uomini del mercato Inter sono al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione e, dopo aver chiuso il colpo Petar Sucic già in inverno, hanno in pungo anche Luis Henrique. Ma i nerazzurri non hanno intenzione di fermarsi qui con gli acquisti. Prima però, andrà risolta la questione legata al futuro di Simone Inzaghi. Proprio per questo motivo, stando a quanto riferito da Il Giorno, il presidente Beppe Marotta potrebbe decidere di accantonare la pista Bonny del Parma per l'attacco, andando a fare uno sforzo in più per regalare al proprio tecnico un colpo da circa 40 milioni di euro solo per il ruolo di centravanti.

