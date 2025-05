Menopausa prevenzione e longevità | un evento da non perdere a Milano il 7 giugno

Non perdere l'evento gratuito a Milano il 7 giugno dedicato alla menopausa, prevenzione e longevità femminile: un'occasione unica per scoprire come vivere questa fase con serenità e consapevolezza. Partecipa a un pomeriggio di incontri con esperti e donne che condividono esperienze, per affrontare con serenità e conoscenza il percorso della menopausa.

A ppuntamento Sabato 7 giugno per un pomeriggio speciale dedicato a menopausa, prevenzione e longevità femminile. Un evento gratuito da regalarsi (non solo per le donne intorno ai 50) per arrivare preparate a una fase della vita che ancora spaventa e che poco si conosce. A organizzare l'incontro con tanti esperti e le donne è Michela Taccola, fondatrice dell'Associazione Menopauseboost, che si occupa di rendere consapevoli, informare e connettere le donne sulla menopausa. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Menopausa più informate. «Stimolo le donne a prendersi cura di loro stesse sotto tutti i punti di vista, per invecchiare con grazia e conseguire una longevità di successo.

