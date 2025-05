Meloni sul femminicidio di Martina Carbonaro | Senza fiato Le norme non bastano serve una svolta culturale

Giorgia Meloni denuncia come le norme da sole non bastino per combattere il femminicidio, sottolineando la necessità di una svolta culturale. La tragica vicenda di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa dal suo ex fidanzato, evidenzia la sofferenza e l'urgenza di un cambiamento profondo nelle nostre società.

“Martina aveva solo 14 anni. Aveva la vita davanti, i sogni, le amicizie, la scuola. Le è stata tolta con una violenza che lascia senza fiato, uccisa brutalmente da chi diceva di volerle bene”. Lo ha scritto su X la premier Giorgia Meloni a proposito del femminicidio della 14enne Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato. La premier ha parlato di “un delitto spietato, che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano. La sua morte ci sconvolge”. Tanto che, ha proseguito, “ci impone di guardare in faccia un male profondo, che non possiamo né ignorare né normalizzare: la violenza cieca e possessiva che troppo spesso si abbatte sulle donne, anche sulle più giovani”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni sul femminicidio di Martina Carbonaro: “Senza fiato. Le norme non bastano, serve una svolta culturale”

