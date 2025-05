Meloni Rafforzare partenariato strategico Italia-Uzbekistan

L'Italia sta lavorando per rafforzare il partenariato strategico con l'Uzbekistan, un alleato chiave nella regione. La collaborazione tra i due paesi, giĂ solida e duratura, si sta intensificando nel 2023 con nuovi investimenti e iniziative comuni. Questo potenziamento mira a consolidare ulteriormente le relazioni e a promuovere opportunitĂ di sviluppo condiviso.

SAMARCANDA (UZBEKISTAN) (ITALPRESS) – “L’Uzbekistan è per l’Italia un partner molto importante. Le nostre relazioni sono relazioni solide e eccellenti giĂ da molto tempo, ma dal 2023 noi abbiamo lavorato per portarle a un altro livello, chiaramente con il partenariato strategico e ora con il tentativo di rafforzarlo ancora di più”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del bilaterale con il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, a Samarcanda. mca2sat Fonte video: Palazzo Chigi Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Meloni “Rafforzare partenariato strategico Italia-Uzbekistan”

