Meloni-Macron oltre l’astio per crisi in Ucraina e riarmo europeo

Meloni e Macron si preparano a discutere di dossier chiave come dazi, crisi in Ucraina e riarmo europeo nel bilaterale del 3 giugno a Palazzo Chigi, segnando un tentativo di rafforzare i rapporti tra Italia e Francia. Questo incontro nasce da un dialogo informale tra i leader, supportato dai diplomatici, per consolidare il dialogo tra le due nazioni in un momento di crescente tensione internazionale.

Dazi, crisi in Ucraina e riarmo europeo. Sono i dossier che compariranno sul tavolo del bilaterale a Palazzo Chigi il 3 giugno. Un'idea che sarebbe nata da un breve colloquio tra il leader francese e il Presidente del Consiglio al funerale di Papa Bergoglio, ma incalzata dai diplomatici di entrambi i Paesi. Un'operazione di riavvicinamento dopo la rottura di Tirana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni-Macron, oltre l’astio per crisi in Ucraina e riarmo europeo

