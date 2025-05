Meloni-Macron l’Europa aspetta il vero disgelo

L’Europa attende con trepidazione il vero disgelo tra Roma e Parigi, con il duello sul futuro dell’UE che si avvicina. Il 3 giugno rappresenta un momento decisivo per risolvere le tensioni tra le due capitali, fondamentali per rafforzare l’unità europea in un contesto di crisi e isolamento internazionale.

Roma, 29 maggio 2025 – La data è da segnare sul calendario. Il 3 giugno, giorno dei cugini d’oltraggio, più che d’Oltralpe. Ma conviene non ironizzare troppo, perché le incomprensioni che corrono da tempo tra Roma e Parigi sono roba seria. Soprattutto, non fanno bene a una Ue tagliata fuori dalle trattative sulla guerra in Ucraina e minacciata dai dazi. Martedì, dunque, Emmanuel Macron sarà ricevuto a Roma da Giorgia Meloni "per un incontro di lavoro" chiesto, a quanto si apprende, dall’Eliseo. Il giorno prima, festa della Repubblica per l’Italia, a Istanbul potrebbe tenersi il secondo ciclo di colloqui Russia-Ucraina e Trump, cestinata la favoletta della "pace in 48 ore", spera ancora di incontrare Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni-Macron, l’Europa aspetta il vero disgelo

