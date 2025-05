Meloni in Uzbekistan | 3 mld investimenti

L’Italia punta a rafforzare il proprio ruolo in Uzbekistan con investimenti superiori a 3 miliardi di euro, consolidando un partenariato strategico ormai solido. La premier Meloni, ricevuta a Samarcanda dal presidente Mirziyoyev, ha definito questa collaborazione come una "giornata storica" per entrambe le nazioni, evidenziando nuove opportunità di crescita e cooperazione.

11.10 "L'Uzbekistan è un partner importante. Le nostre relazioni sono solide già da tempo. Rafforziamo ancora di più il partenariato strategico". Così la premier Meloni, ricevuta a Samarcanda dal presidente Mirziyoyev. Entrambi i leader hanno parlato di "giornata storica". Gli accordi tra Italia e Uzbekistan prevedono investimenti per oltre tre miliardi. Il presidente uzbeko ha annunciato che in omaggio alla visita, una delle vie di Samarcanda si chiamerà "Via Roma". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

