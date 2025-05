Meloni in Uzbekistan Rafforzare il partenariato strategico

La visita in Uzbekistan mira a rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Uzbekistan, promuovendo iniziative di collaborazione e sviluppo reciproco. Questo incontro rappresenta un importante passo avanti nei rapporti bilaterali, confermando l’impegno comune per una cooperazione duratura e proficua nella regione dell’Asia Centrale.

SAMARCANDA (UZBEKISTAN) (ITALPRESS) – “ Sono molto contenta di aver onorato l’impegno che avevo preso con lei a venire in Uzbekistan per la mia prima visita nella regione dell’Asia centrale, quando lei venne a trovarmi a Roma nel 2023, e davvero la devo ringraziare per la straordinaria accoglienza che ha riservato a me e alla delegazione italiana. Ha dimostrato un’amicizia davvero fuori dal comune e le sono molto grata per questo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del bilaterale con il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, a Samarcanda. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Meloni in Uzbekistan “Rafforzare il partenariato strategico”

