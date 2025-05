Meloni in Uzbekistan firmata un’intesa per oltre 3 miliardi di investimenti

Giorgia Meloni ha annunciato a Samarcanda un accordo con l'Uzbekistan per oltre 3 miliardi di investimenti, rafforzando il partenariato strategico tra i due Paesi. Questa collaborazione si inserisce in un contesto di relazioni storiche e di grande importanza, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente i rapporti economici e politici.

“L’ Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenariato strategico e ora con il tentativo di rafforzare ancora di più il partenariato”. Parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Samarcanda in un momento aperto alla stampa dell’incontro con la delegazione uzbeka guidata dal presidente Shavkat Mirziyoyev, dopo il bilaterale tenutosi oggi. Gli accordi presi. Nell’incontro Meloni e Mirziyoyev hanno firmato una dichiarazione congiunta che prevede accordi tra Italia e Uzbekistan, con investimenti complessivi per oltre 3 miliardi, oltre a un dialogo strategico e commissione economica mista. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Meloni in Uzbekistan, firmata un’intesa per oltre 3 miliardi di investimenti

