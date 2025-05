Meloni in Uzbekistan bilaterale a Samarcanda con Mirziyoyev

La visita di Stato di due giorni della premier Giorgia Meloni a Samarcanda, Uzbekistan, ha rafforzato i legami bilaterali tra i due Paesi con firme di nuovi accordi commerciali e investimenti. Durante il suo soggiorno, Meloni ha incontrato il presidente Shavkat Mirziyoyev, visitato la suggestiva piazza Registan e scoperto la cultura locale.

La premier Giorgia Meloni ha effettuato una visita di Stato di due giorni a Samarcanda, in Uzbekistan, dove ha firmato nuovi accordi commerciali per gli investimenti tra i due Paesi. Mercoledì sera Meloni è stata accolta dal presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, che le ha fatto visitare la piazza Registan e le ha presentato artisti e artigiani locali. Mercoledì mattina il primo ministro italiano e il presidente uzbeko hanno poi tenuto un incontro bilaterale. “I numerosi accordi che stiamo firmando oggi dimostrano quanto sia preziosa la nostra cooperazione”, ha dichiarato Meloni al termine dell’incontro, ricordando che gli investimenti italiani giĂ attivi nel Paese superano i 3 miliardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Uzbekistan, bilaterale a Samarcanda con Mirziyoyev

Meloni in Uzbekistan “Rafforzare il partenariato strategico” - La visita in Uzbekistan mira a rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Uzbekistan, promuovendo iniziative di collaborazione e sviluppo reciproco. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: meloni uzbekistan Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giorgia Meloni a Samarcanda: Uzbekistan strategico, rafforziamo il parternariato; Meloni in missione in Asia centrale, oggi arriva in Uzbekistan; Italia-Uzbekistan, accordi per oltre 3 miliardi di investimenti. PerchĂ© l’Italia guarda con attenzione crescente all’Asia centrale; Meloni a Samarcanda e Astana: cosa vuole l'Italia in Asia Centrale. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Meloni in Uzbekistan, bilaterale a Samarcanda con Mirziyoyev: “Rafforzare partenariato” - Visita di Stato della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Samarcanda in Uzbekistan. Bilaterale tra la premier e il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev. Al termine, una cerimonia per la firma ... 🔗Secondo msn.com

Meloni in Uzbekistan, accordi per tre miliardi di investimenti - AGI - "L'Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenaria ... 🔗Si legge su msn.com

Meloni a Samarcanda, questa mattina bilaterale con Mirziyoyev - Samarcanda, 29 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra questa mattina a Samarcanda il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Al termine del bilat ... 🔗Riporta askanews.it