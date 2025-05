Meloni in Uzbekistan accordi per tre miliardi di investimenti

L'Uzbekistan si conferma un partner strategico di grande importanza per l'Italia, con accordi che prevedono investimenti per oltre tre miliardi di euro. La premier Giorgia Meloni sottolinea il rafforzamento delle relazioni bilaterali e l'obiettivo di elevare ulteriormente la collaborazione tra i due paesi.

AGI - "L'Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenariato strategico e ora puntiamo ancora di più il partenariato". Così la premier Giorgia Meloni, dopo l' incontro bilaterale a Samarcanda con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. "Le materie su cui cooperare in modo rafforzato sono moltissime", ha sottolineato il presidente del Consiglio, il lavoro di cooperazione tra i due Paesi sarà "sempre più concreto e cadenzato". "Sono molto contenta - ha aggiunto Meloni - di avere onorato l'impegno preso con lei a venire in Uzbekistan per prima visita nella regione dell'Asia Centrale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni in Uzbekistan, accordi per tre miliardi di investimenti

