Meloni e Macron c' eravamo tanto odiati | la storia degli screzi tra i due leader che ora provano a fare pace

Le tensioni tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sembrano ormai superate: il loro incontro del 3 giugno a Roma inaugura un nuovo capitolo di dialogo e collaborazione. Un'occasione per affrontare insieme le sfide europee e internazionali, dalla guerra in Ucraina ai dazi di Trump, in un clima di distensione e confronto costruttivo.

Qualcuno l'ha chiamato incontro della distensione. Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vedrĂ a Roma Emmanuel Macron per un colloquio di lavoro. Un confronto sui temi al centro dell'agenda bilaterale, europea e internazionale: dalla guerra in Ucraina ai dazi di Donald Trump. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Meloni e Macron, c'eravamo tanto odiati: la storia degli screzi tra i due leader che ora provano a "fare pace"

