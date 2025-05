Meloni | Con l' Uzbekistan relazioni solide Rafforzare la partnership

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza delle relazioni solide tra Italia e Uzbekistan, evidenziando il rafforzamento della partnership strategica nel 2023. La premier italiana punta a consolidare ulteriormente questa alleanza, rafforzando i legami e le collaborazioni tra i due paesi.

AGI - "L'Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenariato strategico e ora puntiamo ancora di più il partenariato". Così la premier Giorgia Meloni, dopo l' incontro bilaterale a Samarcanda con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. "Le materie su cui cooperare in modo rafforzato sono moltissime", ha sottolineato il presidente del Consiglio, il lavoro di cooperazione tra i due Paesi sarà "sempre più concreto e cadenzato". "Sono molto contenta - ha aggiunto Meloni - di avere onorato l'impegno preso con lei a venire in Uzbekistan per prima visita nella regione dell'Asia Centrale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Con l'Uzbekistan relazioni solide. Rafforzare la partnership"

