Meloni a Samarcanda rafforza il partenariato Italia-Uzbekistan con progetti culturali e investimenti

Giorgia Meloni a Samarcanda non è solo una visita istituzionale: è un passo verso un'Italia sempre più protagonista sulla scena internazionale. Con progetti culturali e investimenti mirati, il rafforzamento del partenariato con l'Uzbekistan segna un nuovo capitolo per le relazioni bilaterali. Questo incontro evidenzia l'importanza di costruire ponti tra culture diverse, un trend che sta diventando fondamentale nel panorama geopolitico attuale. Un’ottima opportunità per il nostro Paese!

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per aver potuto mantenere l'impegno assunto con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev visitando l'Uzbekistan, segno del profondo legame tra le due nazioni. La premier ha voluto ringraziare personalmente l'uzbeko per l'ospitalità eccezionale riservata a lei e a tutta la delegazione italiana, sottolineando come questo

Libano, la premier Meloni riceve presidente Joseph Aoun

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente libanese Joseph Aoun.

