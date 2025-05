Meloni a Samarcanda questa mattina bilaterale con Mirziyoyev

Giorgia Meloni ha incontrato questa mattina a Samarcanda il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, consolidando i rapporti bilaterali tra Italia e Uzbekistan. L'incontro ha previsto uno scambio di accordi e una colazione di lavoro, segnando un passo importante nella cooperazione tra i due paesi.

Samarcanda, 29 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra questa mattina a Samarcanda il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Al termine del bilaterale si terrĂ la cerimonia di scambio degli accordi, a cui seguirĂ una colazione di lavoro con Mirziyoyev. Nel primo pomeriggio la premier parteciperĂ alla cerimonia di piantumazione di un albero, seguita dalla visita culturale della Piazza del Registan. Intorno alle 17 (le 14 in Italia) Meloni partirĂ per Astana in Kazakhstan. Domani parteciperĂ all’Astana International Forum. Domani alle 11 (le 8 italiane) arriverĂ al Palazzo presidenziale Akorda per l’incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Qasym-Jomart Kemeluly Toqaev, seguito dalla cerimonia di scambio degli accordi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni a Samarcanda e Astana per sviluppare rapporto Asia centrale - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una missione nei centri strategici di Samarcanda e Astana, focalizzandosi su energia, minerali rari e opportunitĂ di investimento. 🔗continua a leggere

