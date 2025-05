Meloni a Samarcanda l' incontro con il presidente uzbeko Mirziyoyev

Giorgia Meloni a Samarcanda per un importante incontro con il presidente uzbeko Mirziyoyev, segnando un passo fondamentale nelle relazioni tra Italia e Uzbekistan. L'evento include un colloquio ufficiale e la firma di accordi strategici, rafforzando la cooperazione tra i due paesi.

Samarcanda, 29 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Samarcanda dove ha incontrato il presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Dopo l'accoglienza al centro congressi e gli onori militari, si è tenuto un colloquio tra i due, che sarĂ seguito dalla cerimonia per la firma degli accordi tra i due paesi e da una colazione di lavoro con Mirziyoyev. Nel primo pomeriggio la premier parteciperĂ alla cerimonia di piantumazione di un albero, seguita dalla visita culturale della Piazza del Registan. Poi Meloni partirĂ per Astana in Kazakhstan dove parteciperĂ , tra le altre cose, all'Astana International Forum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni a Samarcanda, l'incontro con il presidente uzbeko Mirziyoyev

