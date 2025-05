Medioriente | Hamas proposta Usa per tregua non soddisfa nostre richieste

La proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, annunciata dall'inviato Steve Witkoff, non soddisfa le esigenze di Hamas, secondo quanto dichiarato dal funzionario Bassem Naim. La situazione in Medioriente rimane complessa, con le parti coinvolte ancora in fase di valutazione e negoziazione, mentre la tensione resta alta nella regione.

Torino, 29 mag. (LaPresse) – Il funzionario di Hamas Bassem Naim ha dichiarato che la proposta dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff riguardo all’accordo sugli ostaggi “non risponde a nessuna delle richieste del nostro popolo”. Lo riporta Times of Israel. Tuttavia, ha aggiunto Naim, la leadership dell’organizzazione sta ancora esaminando il documento. Secondo Naim la proposta degli Stati Uniti, autorizzata da Israele prima di essere inviata ad Hamas, equivale di fatto a “perpetuare l’occupazione e continuare con le uccisioni e la carestia, anche durante il periodo di tregua temporanea”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Hamas, proposta Usa per tregua non soddisfa nostre richieste

