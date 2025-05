Medioriente | Hamas accordo non raggiunto stiamo ancora esaminando proposta

Attualmente, non è stato raggiunto alcun accordo tra Israele e Hamas: le negoziazioni sono ancora in corso, con Hamas che sta esaminando la proposta degli Stati Uniti. La situazione in Medioriente rimane molto tesa e in evoluzione, mentre le parti cercano una soluzione duratura al conflitto.

Torino, 29 mag. (LaPresse) – Al Aqsa, emittente televisiva di Hamas, ha smentito la notizia rilanciata da Al Arabiya secondo cui Israele e Hamas avrebbero raggiunto un accordo di 60 giorni per il cessate il fuoco. Lo riporta Times of Israel. L’emittente ha aggiunto che Hamas sta ancora esaminando la proposta degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Hamas, accordo non raggiunto, stiamo ancora esaminando proposta

Hamas rilascia ostaggio Edan Alexander dopo accordo con Trump, il soldato israelo-americano dell'Idf era stato rapito il 7 ottobre 2023: "Negoziati seri per liberare gli altri" - VIDEO - Hamas ha rilasciato l'ostaggio Edan Alexander dopo un accordo con l'ex presidente Trump. Il soldato israelo-americano dell'IDF era stato rapito il 7 ottobre 2023. 🔗continua a leggere

