Medioriente | amb palestinese Italia e Europa si stanno svegliando su crimini Israele

Il Medioriente, l'Italia e l'Europa stanno prendendo coscienza delle gravissime violazioni dei diritti umani commesse in Palestina da Israele, con testimonianze scioccanti di bambini vittime di crimini atroci. È urgente unire le voci e l'attenzione internazionale per chiedere giustizia e protezione per le popolazioni innocenti coinvolte.

Roma, 29 mag. (LaPresse) – “Bambini bruciati vivi, bambini uccisi da una fame procurata volutamente da Israele, bambini senza più braccia né gambe, bambini resi orfani, bambini traumatizzati, per sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: amb. palestinese, Italia e Europa si stanno svegliando su crimini Israele

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato) 🔗continua a leggere

