Medioriente | Al Arabiya accordo Israele-Hamas per tregua di 60 giorni

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni, come riportato da Al Arabiya, con l'invio dell'inviato statunitense Steve Witkoff e l'attesa di un annuncio ufficiale da parte del presidente Donald Trump. Questa tregua rappresenta un momento significativo per la stabilitĂ nel Medioriente, suscitando speranze di deeskalazione del conflitto israelo-palestinese.

Torino, 29 mag. (LaPresse) – Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco di 60 giorni. Lo riporta l’emittente televisiva saudita Al Arabiya, citando fonti, secondo cui “l’inviato statunitense Steve Witkoff è stato informato, e il presidente Donald Trump dovrebbe annunciare i dettagli del cessate il fuoco entro poche ore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Al Arabiya, accordo Israele-Hamas per tregua di 60 giorni

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Arabiya Accordo Israele Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Arabia Saudita-Israele: come la guerra allontana la normalizzazione; Il viaggio in Arabia di Trump è una dĂ©bâcle per Israele; Il Medio Oriente è entrato nella corsa all'AI, con l'aiuto di Trump; Israele Medio Oriente, Kallas: Maggioranza Ue per revisione accordo con Israele. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gaza, media: «Israele ha accettato proposta tregua degli Usa». Accordo con Hamas: cessate il fuoco per 60 giorni - In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero. 🔗ilmessaggero.it scrive

Guerra Israele Medioriente, Netanyahu annuncia la ripresa degli aiuti a Gaza - Il comandante della brigata Khan Yunis, Mohammed Sinwar, è stato ucciso nei raid israeliani nel sud di Gaza di alcuni giorni fa. Lo dicono fonti di Al Arabiya. Il corpo di Mohammed Sinwar e di 10 dei ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele - Milano, 26 mag. – I rappresentanti di Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff hanno raggiunto a Doha, in Qatar, un accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Al- ... 🔗Secondo informazione.it