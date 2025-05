Medio Oriente la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza le ultime notizie | DIRETTA

Segui in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sulla crisi in Medio Oriente, con la diretta live sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, aggiornamenti sulle vittime e le principali evoluzioni sul campo. A oltre 600 giorni dagli attacchi del 7 ottobre 2023, la situazione resta critica e in continua escalation, con news affidabili e approfondimenti.

A oltre 600 giorni dagli attentati terroristici condotti da Hamas e dalla Jihad islamica il 7 ottobre 2023 in Israele e dall’inizio della guerra a Gaza, le vittime registrate nella Striscia hanno ormai superato i 54mila morti. Malgrado questo però continua la nuova offensiva lanciata da Israele nel territorio costiero palestinese, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte della Striscia. Proseguono però anche i colloqui per arrivare a una tregua con Hamas anche se peggiorano di giorno in giorno le condizioni della popolazione civile, con il prolungato blocco dell’afflusso degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. | DIRETTA

