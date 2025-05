Medicina le nuove regole per l’accesso | tre esami dopo il semestre filtro

Scopri le nuove regole per l'accesso alla facoltà di Medicina, introdotte dopo l'abolizione del test di ingresso. Gli studenti avranno sei mesi di tempo per superare tre esami dopo il primo semestre filtro, garantendo un percorso più flessibile e trasparente.

A distanza di alcuni mesi dall’approvazione del decreto con cui il governo ha abolito il test di ingresso alla facoltà di Medicina, sono state stabilite le regole per gli studenti che vorranno restare iscritti dopo il primo semestre filtro. L’iscrizione, infatti, sarà aperta a tutti ma soltanto per sei mesi. Poi bisognerà superare tre esami in contemporanea per garantirsi la permanenza in facoltà. Le materie scelte saranno chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia. Per ognuna di queste ci saranno 45 minuti di tempo e bisognerà rispondere a 31 domande. Ogni materia varrà sei crediti e gli studenti dovranno farcela in un massimo di due appelli, entrambi a febbraio, alla chiusura del semestre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Medicina, le nuove regole per l’accesso: tre esami dopo il semestre filtro

