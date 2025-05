Medici e professionisti dall' Irlanda e dal Portogallo in formazione all' ospedale di Forlì

Medici e professionisti sanitari dall'Irlanda e dal Portogallo stanno completando la loro formazione all'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, contribuendo a promuovere uno scambio internazionale di competenze e best practice. L'iniziativa fa parte di un progetto della Federazione Europea degli Ospedali e della Sanità (HOPE), un'organizzazione senza scopo di lucro che unisce strutture sanitarie europee dal 1966.

