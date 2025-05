Medici di famiglia la proposta di riforma | formati dall’università e dipendenti Cosa cambia

Scopri come la proposta di riforma dei medici di famiglia, formati dall'università e dipendenti, sta ridefinendo il futuro della medicina di base in Italia. Un nuovo assetto istituzionale che mira a rendere il sistema più flessibile e rispondente alle esigenze locali, segnando un importante cambiamento nel rapporto tra Stato e medici.

Il confronto sul futuro della medicina di base italiana entra in una nuova fase. Dopo anni di dibattito e resistenze, le Regioni hanno messo nero su bianco una bozza di riforma destinata a cambiare il rapporto tra lo Stato e i medici di famiglia, aprendo la strada a un sistema più flessibile, con margini di manovra lasciati alle singole amministrazioni locali. Un cambiamento potenzialmente epocale per il Servizio sanitario nazionale, che però si annuncia ancora una volta come un percorso in salita. Leggi anche: Bodycam in ospedale: ecco perché medici e infermieri ci potranno filmare durante le visite Il documento, che sarà sottoposto al vaglio del ministero della Salute, lascia alle Regioni la possibilità di scegliere tra tre soluzioni: mantenere i medici in regime di convenzione, assumerli come dipendenti pubblici, oppure adottare un modello misto.

