Media israeliani | Netanyahu ha accettato la nuova proposta di tregua Usa Ecco la bozza dell' accordo

Netanyahu ha accettato una nuova proposta di tregua degli Stati Uniti, con dettagli rivelati da fonti ebraiche e presentata dall'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff a Israele e Hamas. Tuttavia, l'accordo al momento genera dubbi a causa della mancanza di garanzie sulla durata del cessate il fuoco e sulla stabilità del fragile cessate il fuoco.

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia. 🔗continua a leggere

